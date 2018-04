Rheinische Post: Finanzaufsicht will sich zu Eons Offerte in den nächsten Tagen äußern

Düsseldorf (ots) - Die Finanzaufsicht (Bafin) will sich in dennächsten Tagen zu Eons Übernahmeangebot für Innogy äußern, erfuhr diein Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) ausBranchenkreisen. Eon-Sprecher Carsten Thomsen-Bendixen sagte derRedaktion: "Die Dokumente sind eingereicht. Wir werden dieAngebotsunterlagen veröffentlichen, sobald die Genehmigung der Bafinvorliegt." Der Deal ist auch ein Fall für die EU-Kartellbehörden."Wie in solchen Fällen üblich, sind wir in Gesprächen mit denrelevanten Kartellbehörden", sagte der Eon-Sprecher weiter.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell