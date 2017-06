Rheinische Post: Fernsehpreis-Verleihung vor Rückkehr nach Köln

Düsseldorf (ots) - Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreisesfindet nächstes Jahr möglicherweise wieder in Köln statt. Das meldetdie in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Dienstagausgabe)mit Verweis auf Senderkreise. Vom Ständigen Sekretariat desFernsehpreises hieß es auf Anfrage, es gebe jedes Jahr "generelleÜberlegungen, wo und wann der nächste Fernsehpreis stattfinden wird".Als Veranstaltungsort ist angeblich die Kölner Flora im Gespräch. Inden vergangenen beiden Jahren wurde der TV-Preis in der DüsseldorferRheinterrasse vergeben. Außerdem soll die Gala wieder im Fernsehenübertragen werden. Ein Grund für den eventuell geplanten Ortswechselsoll die Enttäuschung einiger Stifter über die Veranstaltung inDüsseldorf sein.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell