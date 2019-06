Rheinische Post: Fecht-Präsidentin Bokel regt Multi-DM der Zweikampfsportarten an

Düsseldorf (ots) - Die Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes,Claudia Bokel, hat sich für eine gemeinsame Deutsche Meisterschaftvon Judo, Karate, Ringen, Fechten, Taekwondo, Kickboxen und Boxenausgesprochen. "Ich fände es sehr gut, wenn wir mit denZweikampfsportarten eine gemeinsame Multi-DM auf die Beine stellenwürden. Wir haben da auch schon erste Ideen in der Arbeitsgruppe derbeteiligten Verbände, wie man das umsetzen könnte", sagte Bokel imVorfeld der Heim-EM in Düsseldorf (17. bis 22. Juni) der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Im August feiert in Berlin eineMulti-DM der Sportarten Bogenschießen, Bahnradsport, Boxen, Kanu,Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Schwimmen, Wasserspringen,Triathlon und Turnen Premiere. Außerdem will Bokel künftigCharakterbildung als Merkmal des Fechtens stärker herausstellen.Schließlich habe man ja mit Athletensprecher Max Hartung, BenediktWagner als persönlichem Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund(DOSB) und ihr selbst als ehemaligem Mitglied der Athletenkommissionim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) "einige Typenentwickelt. Das könnte Eltern durchaus dazu bringen, ihre Kinder zumFechten zu schicken, weil man dort eine Persönlichkeit entwickelt.Das bringt das Fechten mit sich, und das könnten wir durchausoffensiver vermarkten", sagte Bokel.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell