Rheinische Post: Familienunternehmer üben scharfe Kritik an Altmaier

Düsseldorf (ots) - Der Verband der Familienunternehmer hat scharfeKritik an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geübt. "Wirsind enttäuscht von Wirtschaftsminister Altmaier", sagte Reinhold vonEben-Worlée, Präsident des Verbandes Die Familienunternehmer derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Deutschland hat diehöchsten Stromkosten in Europa, eine Katastrophe für alleenergieintensiven Unternehmen", sagte er. "Als Nachfolger von LudwigErhard müsste der Wirtschaftsminister auf die marktwirtschaftlichenPrinzipien des CO2-Emmissionshandels setzen", so Eben-Worlée."Altmaier aber denkt noch immer wie ein Umweltminister, der mit demEEG nur einige Windbarone subventionieren will."