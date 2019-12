Rheinische Post: Familienunternehmer: Schneller SPD-Ausstieg aus der Groko besser als teure Hängepartie

Düsseldorf (ots) - Der Verband der Familienunternehmer zieht ein rasches Endeder großen Koalition einer weiteren Hängepartie in Berlin vor. "Es ist höchsteZeit, dass die SPD aufwacht und mit Blick auf die Groko endlich entscheidet:Rein in die Kartoffeln oder raus", sagte der Präsident des Verbandes DieFamilienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée, der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Montag). "Raus wäre für unser Land das geringere Problem als ein teuresWeiter-so", sagte der Präsident des Verbandes Die Familienunternehmer. Die SPDtrage immer noch Verantwortung für Deutschland als Ganzes und nicht nur für ihreFunktionäre. "Eine Groko wird nur für die größeren Aufgaben benötigt,anderenfalls stärkt sie nur noch mehr die politischen Ränder", sagte vonEben-Worlée. "Ein halbes Jahr lang kreiste die SPD nur um sich selbst und gebarStagnation. In dem halben Jahr hat sich die Welt jedoch spürbar verändert,unsere Unternehmen mit Hunderttausenden Arbeitsplätzen stehen unter erheblichemDruck", sagte von Eben-Worlée. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit derdeutschen Wirtschaft dürfe nicht noch weiter abrutschen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4455530OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell