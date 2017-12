Rheinische Post: Familienbund warnt vor Kinderrechten im Grundgesetz

Düsseldorf (ots) - Der Familienbund der Katholiken hat davorgewarnt, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. "Die politischeForderung suggeriert eine rechtliche Lücke beim Schutz von Kindern -eine Lücke, die es nicht gibt", schreibt Verbandspräsident StefanBecker in einem Namensbeitrag für die "Rheinische Post"(Freitagausgabe). Stattdessen drohten Gefahren, würden Kinderrechteden Weg ins Grundgesetz finden. "Wer das will, der schwächt dieElternrechte", so Becker. "Machen wir uns bewusst: Die Interessen desKindes werden in aller Regel am besten von den Eltern wahrgenommen."Der Staat greife nur dann ein, wenn das Kindeswohl gefährdet sei."Und wenn er eingreift, leistet er Hilfe zur Selbsthilfe, damitEltern schnell wieder ihrer Erziehungsverantwortung gerecht werdenkönnen", schreibt Becker. Unter Berufung auf neu geschaffeneKinderrechte könnte der Staat weitere Eingriffsrechte beanspruchen,zum Beispiel beim Sorgerecht und der Erziehung, warnte der Präsidentdes Familienbundes. "Das Grundgesetz folgt einem im besten Sinneliberalen Geist: Der Schutz von Kindern ist in idealer Weiseverbunden mit dem Freiheitsvertrauen in die Sorge- undErziehungsarbeit der Eltern." Es spreche deshalb Vieles dafür, beiden bewährten Regelungen zu bleiben, so Becker.Dem widersprach die geschäftsführende BundesfamilienministerinKatarina Barley (SPD). "Eine Verankerung der Kinderrechte imGrundgesetz geht zugunsten und nicht, wie teilweise befürchtet,zulasten der Eltern und Familien", schreibt Barley in ihrem Beitragfür die "Rheinische Post". Kinder und Jugendliche hätten einestärkere Position, etwa wenn ein Spielplatz geschlossen werde, weilsich Anwohner über Kinderlärm beschwerten. "Überall, wo ein Ausgleichzwischen den Interessen von Kindern und anderen erfolgt, müssen wirein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von Kindern legen",argumentiert Barley. Solange sie nicht wählen könnten, könnten Kinderund Jugendliche bei politischen Entscheidungen, die ihr Leben undihre Interessen betreffen, nicht direkt mitentscheiden. "Auch imGrundgesetz spielen sie bisher nur eine Nebenrolle. Das müssen wirändern", so Barley. Das Wohl der Kinder müsse bei allen staatlichenEntscheidungen, die sie betreffen, maßgeblich berücksichtigt werden."Die Konsequenz: Kinderrechte gehören ins Grundgesetz", schreibt dieMinisterin.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell