Rheinische Post: Fallpauschalen passen nicht zu Kindern

Düsseldorf (ots) - von Thomas ReisenerDie Einführung der Fallpauschale vor rund zehn Jahren war gutgemeint: Damit kein Krankenhaus mehr versucht ist, Kranke länger undkomplizierter als nötig zu therapieren, sollten konkrete medizinischeLeistungen die Höhe der Rechnung bestimmen und nicht mehr dieAufenthaltsdauer der Patienten.Bei der Abrechnung kindermedizinischer Leistungen funktioniert dasaber nicht. Kinder brauchen viel mehr Zeit und Erklärungen alsErwachsene, bevor sie mit dem Aufschneiden ihres Baucheseinverstanden sind. Sie brauchen auch ein eigenes Sortiment anMasken, Tuben und Kanülen. Andere Narkosegespräche und vielleichtauch noch ein zusätzliches Bett für die Mutter oder den Vater, wennsie anders nicht einschlafen können. Diesen Mehraufwandberücksichtigt das komplizierte Fallpauschalen-System aber offenbarnicht. Der Behandlungsaufwand von Erwachsenen mag ja nochstandardisierbar sein. Dass Kinder - zumal inNotsituationen - keinem Standard mehr entsprechen, leuchtetauch dem Laien ein. Man kann es den Krankenhausmanagern nichtverübeln, wenn sie in ihren Kinderstationen ein wachsendes Problemsehen.Trotzdem sollte man die Kirche im Dorf lassen. Das bundesweiteAngebot an kindermedizinischen Kapazitäten ist immer noch gut, undinsbesondere in NRW ist es im Bundesvergleich überdurchschnittlich.Eine Schieflage mag sich abzeichnen. Aber wirklich dramatisch scheintdie Situation noch nicht zu sein. Wie das ganze deutscheGesundheitssystem überhaupt besser ist als sein Ruf. Zwar wirdüberall und oft auch mit guten Gründen darüber geklagt. Aber wennirgendwo auf der Welt ein Deutscher schwer erkrankt, will er in allerRegel vor allem eins: schnell nach Hause, um sich dort behandeln zulassen. Dafür muss es ja auch einen Grund geben.