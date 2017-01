Rheinische Post: Fall Amri: Grüne skeptisch gegenüber Untersuchungsausschuss

Düsseldorf (ots) - Der stellvertretende Vorsitzende derGrünen-Fraktion im Bundestag, Konstantin von Notz, hat skeptisch aufdie mögliche Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Fall Amrireagiert. "Die Bundesregierung ist in der Pflicht, das Verschleppender Aufklärung endlich einzustellen und jetzt lückenlos alle Faktenöffentlich zu machen", sagte von Notz der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe). Die Frage nach zusätzlicherparlamentarischer Aufklärung stelle sich erst nach dieserSitzungswoche. Von Notz verwies darauf, dass in dieser Woche zu demFall das Parlamentarische Kontrollgremium tage, der Innen- und derRechtsausschuss zusammentrete und es eine Aktuelle Stunde gebenwerde.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell