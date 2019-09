Rheinische Post: Fahrgastverband Pro Bahn fordert kontinuierliche Investitionen in Bahn über zehn bis 15 Jahre

Düsseldorf (ots) - Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes ProBahn, Karl-Peter Naumann, hat angesichts des Rechnungshofberichts zurFinanzlage der Bahn deutlich mehr Investitionen des Staats gefordert."Wir haben bei der Bahn einen Investitionsstau, der politisch zuverantworten ist. Wenn man 30 Jahre lang viel zu wenig investiert,wundert es nicht, dass das Geld dann an allen Ecken und Enden fehlt",sagte Naumann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Um ausdieser Misere herauszukommen, braucht die Bahn zehn bis 15 Jahrekontinuierliche Investitionen." Zurzeit liege Deutschland beiInvestitionen des Staats in die Bahn pro Kopf und Jahr mit 74 Euroeuropaweit an drittletzter Stelle. In Österreich seien es 150 Euro,in der Schweiz über 200 Euro. "Solange nicht genug und zielgerichtetinvestiert wird, bedeutet das für die Reisenden, dass sie sich aufLangsamfahrstellen einstellen müssen und dass es nach wie vor ältereunzuverlässige Züge gibt", sagte Naumann.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell