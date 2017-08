Rheinische Post: Fahnder sollen Nutzerdaten von Facebook & Co. künftig direkt abgreifen können

Düsseldorf (ots) - Die Europäische Kommission bereitet einen neuenMechanismus für den Zugriff auf Daten amerikanischerKommunikationsdienstleister wie Facebook oder Google vor. DieHerausgabe von Inhaltsdaten durch US-Provider würde dann "überAnsprechpunkte erfolgen, die innerhalb der Europäischen Unioneinzurichten wären", berichtet die in Düsseldorf erscheinende"Rheinische Post" (Samstagausgabe) unter Berufung auf eine Antwortder Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken. Damit könnedas förmliche Rechtshilfeverfahren entfallen, daStrafverfolgungsbehörden dann unmittelbar mit den in den USAansässigen Unternehmen zusammenarbeiten. Die Bundesregierung prüftderzeit, ob das nicht nur für Nutzer-Adressen und Zeitpunkte derKommunikation, sondern auch für deren Inhalte ermöglicht werden soll.Hintergrund ist das neue Portal "Sirius" der PolizeiagenturEuropol, das nach Auskunft der Bundesregierung Ende Oktober an denStart gehen soll. Dort werden Online-Ermittlungen der teilnehmendenPolizeibehörden gebündelt. Unter Federführung des deutschenBundeskriminalamtes seien bereits Gespräche mit Facebook, Google,eBay und Microsoft über die Möglichkeiten geführt worden, bei denAnbietern Datenerhebungen vorzunehmen. "Einige Anbieter stellen dazueigens entwickelte Abfrageportale zur Verfügung", heißt es in demBericht der Bundesregierung.Linken-Europapolitiker Andrej Hunko nannte es besorgniserregend,welchen Druck der Staat auf die Internetdienstleister ausübe. "DieFirmen werden zusehends zu Handlangern von Polizei und Dienstengemacht", sagte er der Redaktion. Stattdessen müssten die Behördentransparenter machen, auf welche Weise sie Clouds undMessengerdienste überwachten. Die Umgehung des internationalenRechtsweges zur Abfrage von Verkehrs-, Bestands- oder sogarInhaltsdaten der Nutzer von Facebook & Co. wäre ein "weitererschwerer Eingriff in die Privatheit der Telekommunikation", so Hunko.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell