Rheinische Post: Facebook fördert erstmals Journalismus in Deutschland

Düsseldorf (ots) - Ab November können sich Journalisten mit einemneuen, von Facebook geförderten Stipendienprogramm an der HamburgMedia School zu Digital-Experten fortbilden lassen. "Gerade in dieserZeit ist Qualitätsjournalismus wichtig", sagte Martin Ott, ManagingDirector Central Europe, der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Donnerstagausgabe). "Die Menschen sind auf Fakten angewiesen,um die Gesellschaft zu verstehen." Die Hamburg Media School werdedies mit diesem Angebot den teilnehmenden Journalisten vermitteln:"Das beginnt bei neuen Fragestellungen zur Medienethik bis hin zumErzählen von Geschichten auf mobilen Geräten." Facebook löst damitdas Versprechen ein, im Kampf gegen Falschnachrichten im Netz nichtnur in technische Lösungen, sondern auch in Weiterbildung zuinvestieren. Das "Digital Journalism Fellowship" ist das erste vondem Unternehmen geförderte Stipendienprogramm in Deutschland. Diekostenlose, einjährige Fortbildung richtet sich an festangestellteund freie Journalistinnen und Journalisten. "Um die Innovationskulturin deutschen Redaktionen zu fördern, haben wir das Fellowshipinitiiert", sagt Professor Stephan Weichert, verantwortlich für dasneue Stipendienprogramm bei der Hamburg Media School. Mitfinanzieller Unterstützung von Facebook werde eine Weiterbildungkonzipiert, welches "die aktuelle Trends aufgreift und sich an denhohen Standards internationaler Journalistenschulen orientiert". DieBewerbungsphase beginnt Mitte Juni.