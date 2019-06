Rheinische Post: FDP stellt Bundeswehr-Einsatz im Kosovo in Frage

Düsseldorf (ots) - Angesichts von 20 Jahren Bundeswehreinsatz imKosovo will die FDP künftig Alternativen prüfen. "Es ist richtig,dass Deutschland in Südosteuropa für Stabilität sorgt, aber nach 20Jahren müssen wir fragen, ob das durch die Bundeswehr gemacht werdenmuss oder ob es andere, bessere Wege gibt", sagte FDP-AußenexperteAlexander Graf Lambsdorff der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag). An diesem Freitag will der Bundestag das Mandat für den imJuni 1999 begonnenen Kampfeinsatz auf dem Balkan ein weiteres Malverlängern. Derzeit sind noch 70 Soldaten im Kosovo im Einsatz. DasMandat sieht eine Aufstockung bis auf 400 Kräfte vor.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell