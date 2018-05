Rheinische Post: FDP sieht in Bremer Entscheidungsstopp Beleg für Notwendigkeit eines Untersuchungsausschusses

Düsseldorf (ots) - Die FDP sieht sich durch den Entscheidungsstoppfür die Bremer Asylbehörde in ihrer Forderung nach einemUntersuchungsausschuss bestätigt. "Offenbar geht InnenministerSeehofer von strukturellen Fehlern in der Behörde aus, sonst würde erihr nicht jede Entscheidung verbieten", sagteFDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstag). Das Parlament müssenun untersuchen, wie es zu diesen strukturellen Mängeln gekommen undwarum sie im Rahmen der Aufsicht durch das Innenministerium nichtfrüher aufgefallen seien, erklärte der FDP-Politiker.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell