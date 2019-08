Rheinische Post: FDP kritisiert Verschwendung bei Suche nach Nährwert-Ampel

Düsseldorf (ots) - Während Bundesernährungsministerin JuliaKlöckner (CDU) seit Monaten offiziell über verschiedene Modelle einersogenannten Nährwert-Ampel diskutiert, schafft das Bildungs- undForschungsministerium unter Anja Karliczek (CDU) Fakten. DasMinisterium fördert eine App, die auf das Modell Nutriscore setzt,wie aus einer kleinen Anfrage der FDP-Fraktion an die Bundesregierunghervorgeht. Die verbraucherschutzpolitische Sprecherin derFDP-Bundestagsfraktion, Katharina Willkomm, warf den Ministerienmangelnden Willen zur Zusammenarbeit vor. "DasBundesforschungsministerium steckt schon seit Jahren indirektSteuergelder in eine bestimmte Form der Lebensmittelkennzeichnung,nämlich den Nutriscore. Währenddessen suchtBundesernährungsministerin Klöckner immer noch und unter großemForschungs- und Umfrageaufwand die richtige Lösung", sagte Willkommder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Die App, die vomForschungsministerium mit 5,6 Millionen Euro gefördert wurde, enthälteinen Barcode-Scanner, mit dem Produkte eingescannt und anhand derNährwertampel Nutriscore verglichen werden können. Willkomm dauertdie Suche von Klöckner zu lange. Sie forderte eine schnelleEntscheidung. "Dann wüssten auch die Produzenten in Deutschland klar,woran sie sind."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell