Rheinische Post: FDP droht mit Verfassungsklage gegen den Soli

Düsseldorf (ots) - Vor dem traditionellen Dreikönigstreffen derLiberalen am Samstag in Stuttgart hat FDP-Fraktionsvize MichaelTheurer mit einer Verfassungsklage gegen den Solidaritätszuschlaggedroht. "Der Soli muss ohne Wenn und Aber im Jahr 2020 Geschichtesein. Das werden wir durchsetzen", sagte Theurer der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Dazu werde die FDPalle Mittel prüfen, kündigte er an. "Notfalls ziehen die FreienDemokraten vor das Bundesverfassungsgericht", sagte Theurer. DieAbschaffung des Soli hätten nicht nur die Steuerzahler verdient, essei auch politisch und rechtlich geboten. Das Auslaufen des Solis seiden Bürgerinnen und Bürgern versprochen worden.