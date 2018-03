Rheinische Post: FDP bietet Union Erhalt des §219a zum Verbot der Werbung für Abtreibungen an

Düsseldorf (ots) - Die FDP hat der Union angeboten, die von SPD,Grünen und Linken geforderte Streichung des Strafrechtsparagrafen219a zum Verbot der Werbung für Abtreibungen noch zu stoppen. DieAbschaffung des Paragrafen sei auch für die FDP nur die "zweitbesteLösung", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion,Marco Buschmann, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). Die FDP sei nur gezwungen, den drei anderenParteien dafür zur Mehrheit im Bundestag zu verhelfen, wenn ihreigener "minimalinvasiver Eingriff" in die Bestimmung keine Mehrheitfinde. "Wir wollen eine moderate, aber unbedingt erforderlicheAnpassung", erklärte Buschmann. Der FDP-Entwurf solle seriösen ÄrztenSchutz vor Strafverfolgung gewähren, gleichzeitig aber anstößigeWerbung ausschließen. Außer der Union will auch die AfD dieStreichung des §219a verhindern. Wenn beide Fraktionen den Antrag derFDP unterstützen, haben sie zusammen die nötige Mehrheit.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell