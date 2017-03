Rheinische Post: FDP benennt ihre Parteizentrale nach Genscher

Düsseldorf (ots) - Zum Jahrestag des Todes ihres Ehrenvorsitzendenwird die FDP ihre Parteizentrale in "Hans-Dietrich-Genscher-Haus"umbenennen. "Gerade weil Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit undVölkerverständigung weltweit unter Druck geraten sind, wollen wir unsjeden Tag an diese Werte erinnern, wenn wir unsere Parteizentralebetreten", sagte FDP-Chef Christian Lindner der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Deshalb werde dasHaus am Montag nach Genscher benannt. Dieser habe sich um Land undPartei in herausragender Weise verdient gemacht. "Er steht für dieIdee der Freiheit in Wirtschaft und Gesellschaft, für Bürgerrechteund das geeinte Europa", sagte Lindner. Genscher sei ein großerStaatsmann mit Mut zu neuem Denken gewesen. Damit verkörpere er dieklassischen Werte der Freien Demokraten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell