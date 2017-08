Rheinische Post: FDP-Chef lobt EZB-Entscheidung des Verfassungsgerichts

Düsseldorf (ots) - FDP-Chef Christian Lindner hat die Entscheidungdes Bundesverfassungsgerichts zur Überprüfung der EZB-Anleihekäufedurch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) begrüßt. "DasAnleihenprogramm der EZB ist die Finanzierung von Staatsschuldendurch die Hintertür", sagte Lindner der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Wir respektieren dieUnabhängigkeit der EZB, aber natürlich ist auch sie an Rechtgebunden. Eine Überprüfung durch den EuGH ist deshalb sehr zubegrüßen", sagte der FDP-Vorsitzende. "Unter den vermeintlichenZaubertricks der EZB leiden vor allem private Sparer und derenAltersvorsorge", sagte Lindner. Die Bundesregierung habe in denvergangenen vier Jahren bei der Verschuldung der Euro-Staaten meistein Auge zugedrückt. "Dieser laxe Kurs, der mehr Schulden ermöglichteund den Reformdruck linderte, ist das Alibi für Mario Draghi", sagteder FDP-Chef. "Die Bundesregierung hat sich beim Bruch desStabilitätspakts mindestens der Komplizenschaft schuldig gemacht",erklärte er.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell