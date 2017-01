Düsseldorf (ots) - Aus Sicht von FDP-Chef Christian Lindner istBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Belastung für die Uniongeworden. "Es gibt schon sowas wie einen Merkel-Malus, der die CDUbelastet", sagte Lindner im Interview mit der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Das Unverständnisim bürgerlichen Lager über die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin seienorm. "Merkels Flüchtlingspolitik war falsch und in Teilenchaotisch", sagte Lindner. Anstatt den Haushaltsüberschuss des Jahres2016 wie geplant komplett in die Schuldentilgung fließen zu lassen,müsse die Bundesregierung den Steuerzahler umgehend entlasten,fordert der FDP-Chef. "Wir sollten den Haushaltsüberschuss von sechsMilliarden Euro nutzen, um den Solidaritätszuschlag abzuschmelzen.Das kann der Bundestag alleine, ohne Zustimmung der Länder,beschließen. Dazu sollte die Freigrenze beim Solidaritätszuschlagspürbar erhöht werden", sagte Lindner. Für Jahresbrutto-Einkommen biszu 50.000 Euro könne "der Solidaritätszuschlag in diesem Jahrkomplett entfallen, wenn man den Haushaltsüberschuss nutzt."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell