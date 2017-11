Düsseldorf (ots) - FDP Chef Christian Lindner hält eine großeKoalition für besser als ein Jamaika-Bündnis. "In jedem Fall wäreeine große Koalition stabiler und günstiger als Jamaika", sagteLindner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). Die Union habe den Grünen viele Zugeständnissegemacht, die teuer und gefährlich gewesen seien. Zugleich warnte derFDP-Chef die Union vor zu vielen Zugeständnissen an die SPD: "Die SPDverlangt hohe Preise. Die Union darf sich nicht erpressen lassen,sondern sollte notfalls eine Minderheitsregierung in Erwägungziehen", betonte Lindner. Das sei nicht das Ideal, aber für solcheFälle bewusst im Grundgesetz vorgesehen. "Der Wirtschaftsflügel derCDU bringt das bereits ins Gespräch. Die FDP würde das sachbezogenaus dem Parlament begleiten."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell