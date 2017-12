Rheinische Post: Exporte nach Großbritannien laut DIHK wegen Brexits um zwei Prozent gesunken

Düsseldorf (ots) - Der bevorstehende Brexit hat nach Angaben desDeutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) bereits zu einemRückgang der deutschen Exporte nach Großbritannien um zwei Prozentgegenüber dem Vorjahr geführt. "Die negativen Auswirkungen desBrexits sehen wir jetzt schon", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzerder in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe)."Der deutsche Handel mit Großbritannien verzeichnet Rückschläge -ganz gegen den Trend", sagte Schweitzer. "Das Vereinigte Königreichist neben Malta und Zypern das einzige Land in der EU, in das diedeutschen Exporte in diesem Jahr zurückgegangen sind, und zwar umzwei Prozent", erklärte der DIHK-Chef. "Insgesamt stiegen diedeutschen Exporte 2017 um 4,5 Prozent. Und auch 2018 erwarten wirwieder einen Exportzuwachs von 4,5 Prozent", so Schweitzer. Für daskommende Jahr prognostiziere der DIHK ein deutschesWirtschaftswachstum von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 2,3Prozent 2017. "Wir erwarten dieses Jahr einen Stellenzuwachs von650.000. Im nächsten Jahr könnten noch einmal 600 000 neue Jobs dazukommen", sagte Schweitzer.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell