Rheinische Post: Ex-Kapitän kritisiert Kreuzfahrt-Reedereien im Fall Küblböck

Der ehemalige Schiffskapitän undKreuzfahrt-Experte Wolfgang Gregor ("Der Kreuzfahrtkomplex -Traumschiff oder Albtraum?") hat im Fall des auf dem Nordatlantikvermissten TV-Stars Daniel Küblböck Reedereien von Kreuzfahrtschiffenin die Kritik genommen. "Moderne Mann-über-Bord-Infrarotsystemereagieren in Echtzeit", sagte Gregor der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Montag). "Deshalb gehe ich davon aus, dass man Daniel Küblböckdamit längst hätte finden können." Bei den Systemen handele es sichum Infrarot-Kameras, die auf Schiffen sofort erfassen, wenn einMensch über Bord geht - und diese Information zusammen mit denGPS-Koordinaten an die Brücke weitergeben. Gregor äußerte seinUnverständnis, warum Kreuzfahrtschiffe diese Systeme nichtinstalliert haben. "Es ist für die Reedereien eine finanzielle Frage.Die Systeme sind nicht billig", sagte er. "Gleichzeitig muss man sichfragen, wie man an der Sicherheit der Passagiere sparen kann, wennallein der Bau eines großen Kreuzfahrtschiffes bis zu 1,3 MilliardenDollar kostet."