Rheinische Post: Ex-Innenminister Behrens bestreitet Vereinbarung mit Wendt

Düsseldorf (ots) - Der frühere NRW-Innenminister Fritz Behrens(SPD) hat Behauptungen widersprochen, er habe seinerzeit denGewerkschafter Rainer Wendt vom Polizeidienst freigestellt. "EineVereinbarung zwischen Herrn Wendt oder seiner Gewerkschaft und mirüber eine mögliche Freistellung von Herrn Wendt alsLandesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft hat es in meinerZeit als Innenminister von 1998 bis 2005 nicht gegeben", sagteBehrens der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Sein NachfolgerIngo Wolf (FDP) hatte am Vortag erklärt, die Teilzeitbeschäftigungvon Wendt sei "2001 unter Rot-Grün begründet worden". Behrens sagte,er wisse zwar nicht, "ob Herr Wendt dies behauptet. Er könnteimmerhin ein Interesse daran haben. Aber hier wie in anderen Fällenhat Herr Wendt wohl seine eigenen Wahrheiten". Wendt ist seit Jahrenvom Polizeidienst freigestellt, erhält aber Teilzeitbezüge aus derLandeskasse und bezieht Nebeneinkünfte. Gegen ihn ist einDisziplinarverfahren eingeleitet worden.