Rheinische Post: Ex-Innenminister Baum wirft Seehofer wegen Maaßen-Entscheidung Unkenntnis der deutschen Sicherheitslage vor

Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum(FDP) hat CSU-Chef Horst Seehofer mangelnde Sachkenntnis von derSicherheitslage in Deutschland vorgeworfen. Das zeige dieEntscheidung des Innenministers, den umstrittenenVerfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär fürBundespolizei, Cyber- und öffentliche Sicherheit zu befördern - ohneZuständigkeit für seine jetzige Behörde. Baum sagte der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Freitag): "Diese Meinung kann doch nur einervertreten, der es nicht ernst meint mit der Inneren Sicherheit unddie Situation nicht kennt. In den letzten Jahren ist allesunternommen worden, Polizei und Nachrichtendienste zu verzahnen." EinBeispiel sei das Terrorabwehrzentrum, in dem etwa 40 Behördenvertreten seien. "Im Endeffekt wird Maaßen natürlich auch für denVerfassungsschutz zuständig sein", sagte Baum. Damit komme einHardliner in eine Schlüsselposition mit wichtigen Kompetenzen auchgegenüber der Bundespolizei und deren Chef Dieter Romann. Beidestünden in Opposition zur Kanzlerin. Seehofer brüskiere Merkel damitaufs Neue.