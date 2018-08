Rheinische Post: Ex-Grünen-Chef: 30 Prozent der sächsischen Polizisten empfänglich für die Rechten

Düsseldorf (ots) - Etwa ein Drittel der Polizisten in Sachsen istnach Einschätzung des früheren sächsischen Grünen-Chefs Jürgen Kasekempfänglich für rechtsnationale Parteien oder Pegida. "Nicht dieganze Polizei in Sachsen sympathisiert mit den Rechten, sondern etwa30 Prozent der Polizisten", sagte Kasek der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Freitag). Das Festhalten eines ZDF-Teams bei einer Pegida-Demodurch sächsische Polizisten sei kein Einzelfall. "Journalisten inDresden berichten immer wieder, dass sie von der Polizei an ihrerArbeit gehindert wurden", sagte Kasek. "Viele Journalisten fühlensich von der Polizei bei Pegida-Demos nicht ausreichend beschützt",sagte der Rechtsanwalt. "Viele Menschen, besonders aus dem linkenSpektrum in Sachsen, haben Angst vor der Polizei", sagte Kasek. Siewürden keine Strafanzeigen gegen Pegida-Anhänger oder Rechte stellen,weil sie Angst hätten, dass die Polizei ihre Daten an eben dieseweitergibt. Kasek hatte sein Amt im März niedergelegt. Er war Ende2016 Opfer eines Angriffs von rechten Hooligans geworden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell