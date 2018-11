Rheinische Post: Ex-Bundesligaprofi Hans Sarpei: AfD bringt offenen Rassismus zurück

Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundesligaprofi Hans Sarpeibeobachtet mit Schrecken, dass die Hautfarbe wieder ein stärkeresThema geworden ist. "Der offene Rassismus kommt jetzt geradeverstärkt zurück - vor allem durch die AfD. Dadurch wird es wiederoffener, klarer angesprochen", sagte der 42-Jährige der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Sarpei, der in der Bundesliga 190Spiele für Schalke, Leverkusen und Wolfsburg absolviert hat undaktuell mit einer eigenen Doku-Serie im Fernsehen zu sehen ist, siehtsich selbst in der Pflicht, dafür einzustehen, "dass das Thema nichtkleingeredet wird und es nicht dauernd Leute trifft, die nicht so inder Öffentlichkeit stehen und darunter dann noch mehr leiden müssen".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell