Rheinische Post: Ex-Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) hält Zwangsmaßnahmen gegen NRW-Landesregierung für denkbar

Düsseldorf (ots) - Weil die NRW-Landesregierung auf Fahrverbotegegen Diesel verzichten will, hält der frühere BundesinnenministerGerhart Baum Zwangsmaßnahmen von Gerichten für gut denkbar. "Auchdie Landesregierung NRW ist verpflichtet, Gerichtsentscheidungenumzusetzen und sich an Gesetze zu halten. Wenn das nicht geschieht,beispielsweise mit neuen unzureichenden Luftreinhalteplänen, um dieGrenzwerte einzuhalten, sind Zwangsmaßnahmen von Gerichtenunausweichlich", sagte Baum der "Rheinischen Post"(Donnerstagausgabe). Zuvor hatte die Deutsche Umwelthilfeangekündigt, gegen das Land NRW eine Zwangsvollstreckung vor Gerichterklagen zu wollen, weil NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erklärthatte, er werde notfalls per Weisung an die BezirksregierungFahrverbote verhindern.