Rheinische Post: Ex-Abgeordneter klagt auf Rente neben den Diäten

Düsseldorf (ots) - Ein ehemaliger Abgeordneter will vor Gerichterreichen, dass die Politiker neben ihren Diäten auch eine ungekürzteRente erhalten. "Was heute mit Abgeordneten gemacht wird, könnte beiknapper werdenden Rentenkassen auch anderen Berufsgruppen drohen",sagte der frühere Krefelder SPD-Abgeordnete Bernd Scheelen (68) derin Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).Während seiner Parlamentszugehörigkeit waren seine Rentenansprüche2013 entsprechend den Vorgaben des Abgeordnetengesetzes zu 80 Prozentgekürzt worden. Inzwischen schreibt das Gesetz eine 50prozentigeVerrechnung vor. Scheelen erhob dagegen Klage beim Sozialgericht undverlor in erster Instanz. "Mir geht es um das Prinzip, nicht um dasGeld", erläuterte Scheelen. Er will vom Verfassungsgericht eineKlarstellung, dass für selbst erworbene Rentenansprüche dieEigentumsgarantie gelte, in die der Gesetzgeber nicht eingreifendürfe. Wenn statt der Rente seine Diäten gekürzt worden wären, hätteer den Rechtsweg nicht beschritten, versicherte Scheelen.