Rheinische Post: Eurowings will nach Integration von Air-Berlin-Teilen Digitalkonzern werden

Düsseldorf (ots) - Nachdem der Lufthansa-Ableger Eurowings in 2017wichtige Teile von Air Berlin übernommen hat, soll dieDigitalisierung das Jahr 2018 prägen. "2018 werden wir zeigen, dassEurowings nicht nur beim Wachstum Akzente setzt, sondern auch beimDigitalisieren und Vereinfachen von Kundenservices", sagteEurowings-Chef Thorsten Dirks der "Rheinischen Post"(Mittwochausgabe). Danach hat Dirks, der bis Anfang 2017 TelefonicaDeutschland führte, mehrere Millionen Euro für neue Digitalprojektevon Eurowings freigegeben. Geplant sei etwa eine viel engereVerknüpfung des Online-Ticketverkaufs mit Angeboten von Hotels,Mietwagen oder Event-Veranstaltern. "Dank der Digitalisierung steuernwir nicht nur unsere Flugbetriebe viel effizienter", sagt Dirks. "Vorallem können wir Millionen unserer Kunden viel besser ansprechen, alswenn wir nur Flüge von A nach B anbieten würden." Eurowings werde infünf Jahren keine klassische Airline mehr sein, sagt er, "sondern eindigitales Unternehmen mit angeschlossenen Flugbetrieben".Dirks äußerte Verständnis dafür, dass viele Air-Berlin-Mitarbeiterüber den Untergang ihres Unternehmens schockiert sind: "Air Berlinwurde seit Jahren mit Milliarden-Subventionen nur noch künstlich amLeben gehalten. Dennoch habe ich volles Verständnis dafür, wennAir-Berlin-Mitarbeiter noch immer schockiert sind vom Untergang ihrerAirline." Umso mehr sei er froh, dass man vielen von ihnen eine guteZukunft anbieten könne.Weil Eurowings künftig in Düsseldorf jeden zweiten Flugkontrollieren wird, will das Unternehmen dort künftig mehr mitreden:"Düsseldorf ist so wichtig für uns wie kaum ein anderer Flughafen",sagt Dirks, "aber umgekehrt sind wir für Düsseldorf so wichtig wiekeine andere Airline." Darum fordert er auch, dass Eurowings amFlughafen stärker mitspricht: "Wir bringen eine sehr hoheWertschöpfung nach Düsseldorf, also wollen wir daran auch stärkerpartizipieren."