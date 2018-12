Rheinische Post: Eurowings-Chef: Ein Flugticket darf nicht günstiger sein als das Parken am Flughafen

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Eurowings-Chef Thorsten Dirks hofft aufsteigende Flugpreise im kommenden Jahr. "Fliegen kann in den unterenBuchungsklassen nicht so verrückt günstig bleiben wie zurzeit. Wennuns das Jahr 2018 eines gelehrt hat, dann das: Wir brauchen nichtnoch mehr Quantität im Luftverkehr, sondern mehr Qualität. WerFlugtickets billiger anbietet als eine kurze Taxifahrt oder eineParkgebühr am Flughafen kann diese Qualität einfach nicht leisten",sagte Thorsten Dirks der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag).Der Eurowings-Chef begrüßte daher auch, dass Konkurrent Ryanairzuletzt Tarifverträge unterschrieben hat. "Die aktuellenTarifdebatten werden bei Ryanair zu einem Kostenschub führen undperspektivisch zu einer Annäherung der Kostenstrukturen imWettbewerb. Das halte ich für eine gesunde Entwicklung, die auch imSinne von Mitarbeitern und Kunden ist", sagte Dirks der "RheinischenPost".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell