Rheinische Post: Europawahl: FDP nominiert Beer zur Spitzenkandidatin

Düsseldorf (ots) - Der FDP-Bundesvorstand will in seiner Sitzungam Montag Generalsekretärin Nicola Beer zur Spitzenkandidatin für dieEuropawahl im Frühjahr 2019 nominieren. Das erfuhr die Düsseldorfer"Rheinische Post" aus Parteikreisen. Die 48-jährige Wiesbadenerinist seit 2013 Generalsekretärin der Partei und war zuvorKultusministerin und Europa-Staatssekretärin in Hessen. Mit derNominierung der Spitzenpolitikerin will Parteichef Christian Lindnerdas pro-europäische Profil stärken. Die FDP strebt zur Europawahleine Zusammenarbeit mit der Partei des französischen PräsidentenEmmanuel Macron, En Marche, an. Anfang August hatte sich Lindner mitVertretern der Partei in Paris getroffen und danach Gemeinsamkeitenbetont. Beide Parteien wollten die Wettbewerbsfähigkeit verbessernund wirtschaftliche Unterschiede schneller überwinden, so Lindner.