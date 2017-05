Rheinische Post: Europa wird teurer

Düsseldorf (ots) - von Michael BröckerWenn die erste Europareise von US-Präsident Donald Trump eineGewissheit gebracht hat, dann diese: Trump ist alles, aber keinTransatlantiker. Er interessiert sich für saudische Scheichs, aberkaum für die großen Fragen Europas: Migration, Klima. Und beimFreihandel ist er ein Besessener des Unilateralismus. Die Konsequenz:Die USA bleiben der wichtigste Verbündete, die Freundschaft mit demamerikanischen Volk ist tief. Aber von der Trump-Administrationwerden Deutschland und die EU wenig erwarten können, wenn es um dieBewältigung globaler Probleme geht. Angela Merkel hat recht, wenn siesagt, dass die Europäer ihr Schicksal stärker in die eigene Handnehmen müssen. Was sie nicht gesagt hat, ist, dass dies teuer wirdfür die Steuerzahler. Die größte Volkswirtschaft der EU wird sichstärker in Nordafrika engagieren, mehr Mittel für Investitionen inden gebeutelten Südländern bereitstellen und bei den Militärausgabenaufstocken müssen. Und Deutschland wird auf Souveränität verzichten.Man wird sich noch nach dem US-Schutzschild sehnen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell