Düsseldorf (ots) - Der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikoferhat die Bundesregierung zu einem härteren Kurs im Handelsstreit mitUS-Präsident Donald Trump aufgefordert. BundeswirtschaftsministerPeter Altmaier (CDU) gefährde den europäischen Zusammenhalt, wenn erjetzt schon von dem Ziel einer "fairen Verhandlungslösung" mit denUSA spreche, obwohl die neuen US-Zölle für die EU nicht vom Tischseien, sagte Bütikofer der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Donnerstagausgabe). Die EU-Kommission habe klar gestellt, dassnicht verhandelt werde, solange die USA mit neuen Zöllen drohten.Bütikofer appellierte an die EU-Kommission, mit anderenbetroffenen Staaten wie Mexiko, Kanada und Japan zu kooperieren undnicht allein Vorteile für Europa auszuhandeln. Die EU müsse diemultilaterale Handelsordnung verteidigen. "Das wird etwas kosten.Trump gewähren zu lassen, würde aber viel teurer werden. Denn beimStahl wird er es nicht belassen." Trump habe die vierwöchigeVerlängerung der Frist für Ausnahmen für die EU von den Strafzöllenauf Stahl und Aluminium gekoppelt an einen "noch rücksichtsloserenVerstoß gegen das internationale Handelsrecht". Die von derTrump-Administration genannten Quoten für Stahllieferungen in die USAseien "feindseliger", weil es dafür noch weniger als für neue Zölleeine rechtliche Grundlage gebe, sagte Bütikofer. "Trump verhöhntdamit die EU und signalisiert, dass er auf die Europäer als Partnernichts gibt."