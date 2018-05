Rheinische Post: Es geht noch einmal um die Flüchtlingskrise Kommentar Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - In der öffentlichen Auseinandersetzung, ob imSkandal um das Bamf ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werdensoll, geht es um mehr als um eine Flut mutmaßlich unrechtmäßigpositiver Bescheide für Flüchtlinge. Es geht noch einmal um die ganzeFlüchtlingskrise von 2015 und 2016. CSU-Innenminister Horst Seehoferist kurz genug im Amt, dass er sich wegen der Unregelmäßigkeiten inder Flüchtlingsbehörde nicht verantworten muss. Er hat sich aberlange und heftig genug mit Merkel über die Flüchtlingspolitikgestritten, dass ein Untersuchungsausschuss für ihn ein willkommenesForum wäre. Denn ein Untersuchungsausschuss zum Bamf würde auchMerkels politische Entscheidung von 2015 hinterfragen, dasDublin-Abkommen nicht mehr zu beachten. Mit demBamf-Untersuchungsausschuss käme jenes Gremium, das die AfD imWahlkampf gefordert hatte und das die FDP zumindest in Erwägung zog.Es steht zu befürchten, dass bei einem solchen Ausschuss am EndeMerkels Flüchtlingspolitik der Vergangenheit im Mittelpunkt stündeund nicht die Sache selbst - also die ohne Zweifel erheblichen undandauernden Defizite der Flüchtlingsbehörde.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell