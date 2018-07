Rheinische Post: Erster Hitze-Einsatz von Wasserwerfer in NRW

Düsseldorf (ots) - In Wuppertal gießt am Donnerstagmorgen einWasserwerfer der Polizei im Stadtteil Barmen Straßenbäume. "DerEinsatz hat am Schauspielhaus begonnen", sagte eine Sprecherin derWuppertaler Polizei der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Esist der erste Einsatz eines Wasserwerfers in diesem Sommer in NRWwegen der anhaltenden Trockenheit. Zuvor kamen Wasserwerfer aufgrundder Hitze schon in Hamburg und in Sachsen zum Einsatz. Die StadtWuppertal freut sich über die Hilfe der Polizei. "Die haben amDonnerstagmorgen bei uns angefragt, ob sie uns beim Gießen der Bäumehelfen können. Wir sind total begeistert und dankbar für die Aktion",sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal. Der Einsatz soll nicht nurauf Donnerstag beschränkt bleiben. "Die helfen uns auch in dennächsten Tagen weiter. Wir geben der Polizei eine Liste mitStandorten zum Gießen", sagte die Stadtsprecherin der Redaktion.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell