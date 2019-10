Rheinische Post: Erst zehn von mehreren Tausend Bauvorhaben in NRW abgeschlossen

Düsseldorf (ots) - In Nordrhein-Westfalen haben Straßenbaubetriebebislang erst zehn von mehreren Tausend geplanten Baustellen anBundesstraßen fertiggestellt. Das geht aus der Antwort derBundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktionhervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) vorliegt.Zwar liegen den Angaben zufolge für 47 Straßenbauprojekte des Bundesdie nötigen Beschlüsse vor, 29 davon sind in Bau. Jedoch sieht derBundesverkehrswegeplan 2030, der 2016 verabschiedet wurde, 13.674Straßenbaumaßnahmen für NRW vor. Das Investitionsvolumen liegt bei25,9 Milliarden Euro. Weil die Baupreise nach Regierungsangaben seit2014 um rund 19 Prozent gestiegen sind, mahnt derFDP-Verkehrspolitiker Bernd Reuther zur Vorsicht und kritisiert diePlanungsverfahren. "Die Kosten für die Umsetzung desBundesverkehrswegeplans 2030 drohen weiter zu steigen", sagte derFDP-Politiker. Angesichts einer sich eintrübenden Wirtschaft undeiner ineffizienten Planung sei das eine gefährliche Entwicklung."Dabei können besonders einfache Bauvorhaben zügig umgesetzt werden,wenn Planung und Bau zusammen gedacht werden", so Reuther.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell