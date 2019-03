Rheinische Post: Ernüchternde Bilanz

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) - Mehr als drei Jahre nach der KölnerSilvesternacht steht endgültig fest, dass die massenhaftenSexualstraftaten bis auf ganz wenige Ausnahmen ungesühnt bleiben.Aber das ist leider alles andere als eine Überraschung. Bereits dieersten Prozesse in den Wochen nach der Silvesternacht 2015/16zeigten, wo die Reise für die meisten Täter hingehen wird: Nicht insGefängnis! Zu schwer war die Identifizierung, zu schlecht dieBeweislage. Und damit ist es wie so häufig in solchen Fällen: Am Endewird kaum einer oder niemand belangt. Die Enttäuschung bei den Opfernist verständlicherweise groß - und berechtigt. Viele fragen sich, wiees sein kann, dass für so ein gewaltiges Verbrechen (und nichtsanderes sind die Sexualdelikte in der Kölner Silvesternacht) so gutwie niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Besonders Politiker müssensich kritisch hinterfragen. Schließlich haben sie eine schnelle undschonungslose Aufklärung mit harten Strafen für die Täter ankündigtund damit Erwartungen geschürt, die nur enttäuscht werden konnten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell