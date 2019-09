Rheinische Post: Erfolge der AfD machen Wolfgang Niedecken ratlos

Düsseldorf (ots) - Wolfgang Niedecken, Frontmann der Band BAP,macht sich Sorgen um die Demokratie. "Die Demokratie ist tatsächlichin der Krise", sagte Niedecken der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag): "Die AfD-Erfolge vor allem in den neuen Bundesländernmachen einen ratlos." BAP seien nach ihrer Tour eine Woche in Dresdengewesen, um Grundtakes für die neue CD einzuspielen. "Das Studio warin einem Vorort. Und wenn man dort all die AfD-Plakate sieht, wirdeinem unwohl zumute", sagte Niedecken. "Die SPD kommt praktisch garnicht mehr vor, die Grünen noch ein bisschen. All das macht michratlos." Zum US-Präsidenten sagte Niedecken: "Vor Trump habe ichwirklich Angst. Was für eine unfassbare Diskrepanz zwischen dembauernschlauen Zyniker Trump und dem Menschenfreund Obama!"www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell