Rheinische Post: Erdogans Achillesferse

Düsseldorf (ots) - von Philipp JacobsDer deutsch-türkische Schriftsteller Dogan Akhanli, der auf Geheißder türkischen Regierung in Spanien festgesetzt wurde, ist wiederfrei. Das ist eine gute Nachricht, wenngleich Akhanli für die Dauereines möglichen Auslieferungsverfahrens an die Türkei in Spanienbleiben muss. Der Fall ist brisant, denn das Vorgehen Ankarasverschärft die ohnehin schon brüchige Beziehung mit Berlin. Wie gehtman mit einem eigentlich befreundeten Staat um, der vor immer neuenProvokationen nicht zurückschreckt? Die von der Bundesregierungzuletzt eingeschlagene härtere Gangart gegenüber dem türkischenPräsidenten Erdogan ist ein mutiger Schritt, der zeigt: Deutschlandlässt sich nicht alles bieten. Noch am Mittwoch hatte BundeskanzlerinAngela Merkel gesagt, sie wolle den ursprünglich geplanten Ausbau derZollunion zwischen der EU und der Türkei auf Eis legen. Den gleichenKurs fährt auch Außenminister Sigmar Gabriel. Es ist der richtigeAnsatz. Die Wirtschaft ist Erdogans Achillesferse. Floriert sie, wirdErdogan gewählt. Geht es bergab, verliert Erdogan.