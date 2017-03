Rheinische Post: Erdogan setzt die Nazi-Keule bewusst ein

Düsseldorf (ots) - von Matthias BeermannNun hat Recep Tayyip Erdogan im Streit um die verhindertenWahlkampfauftritte türkischer Regierungspolitiker in Deutschland dieganz große Keule herausgeholt. Der türkische Präsident weiß genau,was er tut, wenn er das Deutschland von 2017 mit der NS-Diktaturvergleicht: Er richtet im Verhältnis der beiden Länder größtmöglichenSchaden an. Das war kein Ausrutscher, kein Versehen. Erdogan ist garnicht interessiert daran, dass Versuche, die aufgeheizte Stimmung zuberuhigen, Erfolg haben. Ganz im Gegenteil. In Ankara glaubt man, deneskalierenden Streit mit den Deutschen im Wahlkampf um eine neuePräsidialverfassung instrumentalisieren zu können. Die Menschen inder Türkei kennen dieses zynische Spiel schon. Diese hemmungslosePolarisierung, diese Hetze gegen Kritiker und politische Gegner, dieein Klima der Angst geschürt haben, das nun auch nach Deutschland zuziehen droht. Dies ist auch der Grund, warum die Wahlkampfauftrittetürkischer Minister so gefährlich sind für den inneren Frieden inDeutschland. Wir dürfen nicht zulassen, dass auch in Deutschlandlebende Türken es bald nicht mehr wagen, sich kritisch über Erdoganzu äußern. Auch diese Meinungsfreiheit gehört verteidigt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell