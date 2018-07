Rheinische Post: Erdogan zu Gast Kommentar Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Allem Anschein nach drängt es den türkischenPräsidenten Tayyip Recep Erdogan zu einem Besuch in Deutschland. Dassseine letzte offizielle Visite in Berlin nun schon vier Jahrezurückliegt, hat allerdings nicht nur mit Terminzwängen zu tun.Erdogan ist, vorsichtig gesagt, ein schwieriger Gast. Es ist noch garnicht lange her, da warf der türkische Präsident DeutschlandNazi-Methoden vor. Nach solchen bösen Entgleisungen geht man nichtohne Weiteres zur Tagesordnung über. Nun kann man sich in der Politikleider nicht immer aussuchen, mit wem man sprechen will, und Erdoganist nun einmal das gewählte Staatsoberhaupt der Türkei. Ob man ihngleich mit dem ganz großem Bahnhof empfangen muss, mit militärischenEhren und Staatsbankett, das sei einmal dahingestellt. Es gehtschließlich nicht darum, Erdogan die Bühne für eine Propaganda-Showzu bieten. Es geht vielmehr darum, ein paar Dinge klarzustellen. ZumBeispiel, dass wir türkische Einflussnahme in Deutschland, sei esüber Predigten in Moscheen oder das Treiben von Geheimdiensten, nichtakzeptieren.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell