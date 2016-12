Rheinische Post: Eon-Chef kündigt Stellenabbau an - vor allem in Essen

Düsseldorf (ots) - Der Energiekonzern Eon will zahlreicheArbeitsplätze in der Verwaltung abbauen. "Eon wird dezentraler. Dasheißt, dass vor allem in der zentralen Verwaltung Stellen wegfallen",sagte Eon-Chef Johannes Teyssen der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Naturgemäß ist auch Essen alsKonzernsitz betroffen, wo wir derzeit rund 600 Mitarbeiter inZentralfunktionen haben." Insgesamt hat Eon in Essen 2000Mitarbeiter. "Wir prüfen aber auch, wo Tochterunternehmen undShared-Service-Center effizienter werden können."Der Abbau erfolgt im Rahmen des Sparprogramms "Phoenix", mit demEon 400 Millionen Euro sparen will. "Nach früheren Erfahrungenentfallen bei Effizienzprogrammen dieser Art meist 50 Prozent derEinsparungen auf Personal- und 50 Prozent auf Sachkosten. So könntees auch bei ,Phoenix' sein", sagte Teyssen. Das Ausmaß desStellenabbaus werde gerade ermittelt.Auf die Frage, ob er betriebsbedingte Kündigungen ausschließe,sagte Teyssen: "Wie immer in solchen Fällen bemüht sich Eon umsozialverträgliche Lösungen. Das haben wir dem Betriebsrat auchbereits zugesagt. Ich bin zuversichtlich, 2017 faire Lösungen zufinden, zumal unsere Transfergesellschaft weiter läuft."Auch der Konkurrent Innogy schließt Stellenabbau nicht aus: "In2017 werden in Folge der Innogy-Gründung diverse kleinereOrganisationsoptimierungen erforderlich sein. Aktuell sehen wir keineNotwendigkeit für ein Stellenabbauprogramm. Wir können das aber mitBlick in die Zukunft nicht ausschließen", sagte Innogy-SprecherAlexander Stechert-Mayerhöfer der Redaktion.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell