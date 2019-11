Rheinische Post: Entwicklungsminister Müller wirbt für fair produzierte Schoko-Nikoläuse

Düsseldorf (ots) - Zum ersten Advent hat Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU)zum Kauf von fair produzierter Schokolade aufgerufen. "Damit wir unseren Kinderngünstige Schokolade ‎in den Nikolausstiefel stecken können, schuftenweltweit 2,3 Millionen Mädchen und Jungen auf Kakaoplantagen", sagte Müller derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Denn der Einkaufspreis für Schokoladesei auf dem Weltmarkt so niedrig, dass die Familien davon nicht leben könnten.Müller betonte: "Deshalb mein Appell zur Weihnachtszeit: Greifen Sie zunachhaltig und fair produzierten Schoko-Weihnachtsmännern und Nikoläusen." DerCSU-Politiker verwies darauf, dass man auf der Verpackung die entsprechendenSiegel und Hinweise finden könne. "In den nächsten Wochen werden allein 140Millionen Schoko-Nikoläuse produziert. Wenn nur noch faire Schoko-Nikoläusegekauft würden, wäre das ein großes Zeichen der Solidarität, und es würdenMillionen Euro direkt nach Westafrika an die Kakaobauern und ihre Familienfließen", sagte Müller. Durch nachhaltigen Konsum könne jeder etwas bewegen.Wenn man billig einkaufe, zahle jemand anderes die Rechnung. Müller mahne auch:"Vor allem in der Weihnachtszeit sollten wir an die Armen und Schwachen inanderen Teilen der Erde denken - und sie unterstützen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4454736OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell