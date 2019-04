Rheinische Post: Enteignungen sind Unsinn Kommentar Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Die Situation der Mieter darf niemand auf dieleichte Schulter nehmen. Wo sich vernünftiges Wohnen immer wenigerleisten können, geht mittelfristig das Vertrauen in das Funktionierender Demokratie verloren. Die Politik tut deshalb gut daran, dieAnreize für den Wohnungsbau zu erhöhen. Denn die Preise steigen nichtnur, weil es mehr Menschen in die Städte zieht, sondern auch, weil esnicht genügend Wohnraum gibt. In der aktuellen Debatte ist nicht nurdas Einmaleins von Angebot und Nachfrage, sondern auch das Einmaleinsdes politischen Unsinns zu besichtigen. Wer diejenigen enteignet, diemehr Wohnungen schaffen, wird am Ende die Knappheit vergrößert unddie Mietpreise erhöht haben. Sollte sich der Berliner Senat demVolksbegehren anschließen, dann werden für die angepeilte Enteignungrund 30 Milliarden Euro fällig. Was könnte damit an Wohnraumgefördert werden! Und es wäre besser, dort in die Puschen zu kommen,wo der Neubau unter bürokratischen Problemen und Unmengen an Auflagenleidet. Natürlich muss die Politik in der sozialen Marktwirtschaftmit Wohngeld auf der einen und mit Stopp von Auswüchsen auf deranderen Seite eingreifen. Aber Experimente mit Enteignungen machendas Problem am Ende nur größer.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell