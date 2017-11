Rheinische Post: Ende eines Diktators Kommentar Von Martin Kessler

Düsseldorf (ots) - Robert Mugabe ist einer der am längstenregierenden Präsidenten der Welt. Das spricht für die politischeRaffinesse dieses Ex-Guerillakämpfers, der das Apartheid-LandRhodesien den Weißen entriss und daraus Simbabwe machte. Doch in derlangen Regierungszeit liegt auch viel Tragisches. Denn Mugabeverstand es vor allem, seine Gegner kaltzustellen. Ein Land aus denTrümmern eines Bürgerkriegs aufzubauen, haben er und seineGefolgschaft nicht geschafft. Die Militärs haben jetzt die Notbremsegezogen und den Diktator unter Hausarrest gestellt. Das ist nichtsehr demokratisch, aber offenbar die einzige Möglichkeit, das einstreiche Land vor dem Ruin zu bewahren. Mugabe hat mit seiner Frau, diegern Nachfolgerin werden möchte, und seinen alten Mitkämpfern einekorrupte Diktatur errichtet, die hoffentlich jetzt zu Ende geht.Leider haben die Militärs lange von den großzügigen ZuwendungenMugabes gelebt, während das Volk Not litt. Ob sie jetzt freie Wahlenabhalten und eine Zivilgesellschaft aufbauen, ist fraglich. Bitternötig wäre es.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell