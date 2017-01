Rheinische Post: Ende mit Schrecken Kommentar Von Maximilian Plück

Düsseldorf (ots) - Noch ist nicht klar, ob Theresa May bei ihrermorgigen Grundsatzrede den harten Brexit verkünden wird, doch dieZeichen dafür mehren sich. So schickte sie am Wochenende schon einmalihren Finanzminister vor, um ihn per Interview verkünden zu lassen:Wir sind zu allem entschlossen. Sollten dieser verbalenEntschlossenheit tatsächlich Taten folgen, wäre das bemerkenswert.Denn ein harter Brexit würde das Königreich wirtschaftlich vielstärker treffen als die EU. Ideal aus britischer Sicht wäre eineandere Lösung: Die Europäer gewähren weiter den Zugang zumEU-Binnenmarkt, während London zugleich die Freizügigkeit derEU-Bürger einschränken darf. Schließlich haben deshalb viele Britenmit "out" gestimmt. Auf eine solche inkonsequente Lösung kann sichdie EU aber unmöglich einlassen. Schließlich darf sie grundlegendePrinzipien wie die Freizügigkeit nicht einfach so preisgeben. Daswürde Nachahmer zum Austritt animieren. Dann doch lieber das von Maysignalisierte Ende mit Schrecken.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell