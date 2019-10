Rheinische Post: EnBW prüft Kauf von Eon-Geschäften

Weitere Suchergebnisse zu "EnBW":

Düsseldorf (ots) - Der Energiekonzern EnBW prüft die Übernahme vonGeschäften, die Eon verkaufen muss, um Auflagen der EU-Kommission zumInnogy-Deal zu erfüllen. "Das werden wir prüfen", sagte EnBW-ChefFrank Mastiaux der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Daswerden wir uns nüchtern anschauen. Wir arbeiten gerade kraftvoll amAusbau unseres eigenen Netzes. Bis Ende nächsten Jahres wollen wir1000 Hochgeschwindigkeits-Ladesäulen errichten." Der EnBW-Chef sagteweiter: "Noch lohnt sich das Geschäft mit E-Mobilität nicht wirklich,aber es ist eine Investition in die Zukunft, für uns und für dasLand. Die Zahl der Elektroautos in Deutschland wird steigen. Daraufwollen wir vorbereitet sein. Wir investieren in diesem Fall also nochvor der Profitabilität, mit der wir aber in Zukunft rechnen." DieEU-Wettbewerbshüter haben Eon beim Innogy-Deal auferlegt, 34Ladestationen an Autobahnen und 400.000 Stromheizungskundenabzugeben.