Rheinische Post: Empirica -Studie: Immobilienpreise in NRW bis zu 73 Prozent gestiegen

Düsseldorf (ots) - Innerhalb der vergangenen fünf Jahre legten diePreise für Häuser im Mittel von 29 NRW-Städten um 29 Prozent zu, beiEigentumswohnungen lag das Plus sogar bei 40 Prozent. Dies ergibteine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Empirica aus Bonn fürdie in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe).Als extremstes Beispiel zogen die Preise in Neuss fürEigentumswohnungen an: Sie stiegen seit Ende 2012 bis Ende 2017 um 73Prozent auf 190.000 Euro (bei einer Größe von 85 Quadratmetern).In Düsseldorf stieg der mittlere Wert für ein Haus mit 125Quadratmetern um 41 Prozent auf 531.000 Euro. Dabei gibt der Wert denMedian an - die Hälfte der angebotenen Häuser war günstiger, dieandere Hälfte teurer. In Köln stieg der Hauspreis um 39 Prozent auf417.000 Euro. Sehr starke Preissteigerungen gab es insbesondere imSpeckgürtel rund um Düsseldorf: So gingen in Erkrath die Preise fürHäuser im gemessenen Zeitraum um 35 Prozent auf rund 367.000 Eurohoch, in Ratingen ging es im Mittel um 34 Prozent auf 411.000 Euronach oben, Monheim brachte es sogar auf eine Preissteigerung um 62Prozent auf etwa 395.000 Euro. Als Edelvorort von Düsseldorf erreichtMeerbusch einen mittleren Kaufpreis von 473.000 Euro für ein125-Quadratmeter-Haus (plus 26 Prozent).www.rp-online.de