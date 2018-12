Rheinische Post: Elmar Brok sieht Wahrscheinlichkeit für harten Brexit bei 50 Prozent

Düsseldorf (ots) - Elmar Brok (CDU), dienstältester Abgeordneterdes Europaparlaments und langjähriger Vorsitzender von dessenAuswärtigem Ausschuss, hat vor einem bevorstehenden harten Brexitgewarnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien die EU am 29.März 2019 ohne Abkommen verlasse, "liegt inzwischen mindestens bei 50Prozent", sagte Brok der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch).Die möglichen Folgen eines solchen ungeordneten Austritts wärengravierend: "Wir sollten dieses Szenario bitterernst nehmen, das giltvor allem auch für die Unternehmen, die sich dringend so gut wieirgend möglich auf diesen Schock vorbereiten müssen." Er gehe davonaus, sagte Brok, dass die britische Premierministerin Theresa May imJanuar versuchen werde, das Unterhaus vor die Wahl zu stellen,entweder dem von ihr mit der EU ausgehandelten Brexit-Abkommenzuzustimmen oder aber den EU-Austritt ganz abzublasen. Sollte ihrPlan nicht aufgehen, sei ein zweites Brexit-Referendum denkbar, soBrok. Dessen Ausgang sei jedoch völlig ungewiss.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell