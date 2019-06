Rheinische Post: Eintrag ins Geschichtsbuch Kommentar von Kristina Dunz

Düsseldorf (ots) - Der Eintrag ins Geschichtsbuch ist Donald Trumpsicher. Er ist der US-Präsident, der das Vertrauen in die WeltmachtAmerika durch Unberechenbarkeit, Alleingänge oder den irrationalenAustritt aus internationalen Abkommen erschüttert hat. Der Politiknach Lust und Laune via Twitter macht und so tut, als wäre das WeißeHaus nicht ein Amtssitz des Präsidenten, sondern die Filiale einesFirmenbosses. Wäre Trump mehr ein Politiker als ein Geschäftsmann -und auch nicht aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen -,würde sein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Unzuversichtlicher stimmen. Der Handschlag an der innerkoreanischenGrenze ist historisch. Trump ist der erste amtierende US-Präsident,der nordkoreanischen Boden betreten hat. Es weckt Hoffnungen aufatomare Abrüstung Nordkoreas und einen wirklichen Friedensschluss desstalinistischen Landes mit Südkorea. Doch wegen TrumpsSprunghaftigkeit und Kims diktatorischem Vorgehen ist Skepsisangebracht. Es wären nachprüfbare Maßnahmen Pjöngjangs nötig, etwabeim Abbau von Atomanlagen. Und Trump sollte als Immobilienmogulnicht zu sehr von den Grundstücken direkt an der nordkoreanischenKüste schwärmen, die hervorragend zu vermarkten seien. Das lässtArgwohn aufkommen. Trump ist ein Mann des "Deals". Am liebsten zweiMänner, ein Handschlag und dann ein Geschäft. Als hätte er Kim nie"Feuer und Zorn" angedroht, sagt Trump nun: "Wir haben uns vom erstenTag gemocht." Man fragt sich, warum. Vielleicht deshalb: Er versucht,seinen Vorgänger Obama in den Schatten zu stellen. Ein Eintrag insGeschichtsbuch darf da nicht fehlen, den Obama schon hat und Trump sogern hätte: den Friedensnobelpreis.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell